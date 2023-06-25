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Мятеж "Вагнера": горящая нефтебаза, ограничение движения и контртеррористическая операция

коллаж Фото: коллаж
Возгорание на нефтебазе в Воронеже полностью потушили. На трассах Московской и Тульской областей сохраняется ограничение движения. Режим контртеррористической операции в России будет отменен в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в воскресенье в ГУ МЧС России по Воронежской области, пишет ТАСС.

Пожар был вызван разгерметизацией резервуара с авиационным керосином, который был полностью уничтожен огнем. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров, а емкость резервуара оценивалась в 5000 кубических метров. Пожар был полностью потушен в 00:40 по местному времени (03:40 по Астане).

В ликвидации пожара принимали участие 97 пожарных и 31 единица пожарной техники. Также для тушения пожара был задействован специальный пожарный поезд.

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Тем временем на трассах Московской и Тульской областей сохраняется ограничение. Движение по трассе М-4 "Дон" все еще ограничено.

Режим контртеррористической операции в России будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что понедельник останется нерабочим днем для жителей и гостей столицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

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