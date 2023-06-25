Политолог рассказал о возможных причинах мятежа "Вагнера"

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев попытался разобрать причины случившегося 24 июня в России мятежа, сообщает Zakon.kz.

По словам политолога, Пригожин переоценил свою популярность.

"Адекватные решения редко принимаются в ночь с пятницы на субботу. Пригожин переоценил свою популярность и недовольство Министерством обороны в обществе. Так бывает, когда сидишь постоянно в соцсетях и не видишь, что творится на улице. К тому же история показывает, что Путин на ультиматумы не реагирует". Данияр Ашимбаев

Политолог похвалил руководство Минобороны РФ за выдержку:

"Выдержка российского руководства, которое воздержалось от авиаударов по колоннам "Вагнера" (а их маршруты спецслужбам были хорошо известны), достойна похвалы".

Причиной "мятежа", по словам политолога, могло стать вполне логичное решение Кремля интегрировать вагнеровцев в структуру Вооруженных сил, что в итоге и должно произойти.

Данияр Ашимбаев видит три сценария развития событий.

Первый – переброска части людей Пригожина в Беларусь с последующим наступлением на Львов или Киев.

Второй – провокация ВСУ на непродуманные действия с последующим их разгромом.

Третий – дача Путину карт-бланша на зачистку поля.

"Возможно, что все-таки сценариев не было, и это было эмоциональное решение обиженного Пригожина, который быстро оказался в изоляции, был объявлен мятежником и понял, что штурмовать Москву с несколькими тысячами боевиков дело дохлое".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Евгения Пригожина будет прекращено Достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

