130-летие Магжана Жумабаева масштабно отметили в СКО

Торжественное мероприятие, посвященное 130-летию Магжана Жумабаева, прошло в СКО на малой родине великого поэта в селе Сарытомар района Магжана Жумабаева. Здесь развернулся настоящий праздник, посвященный 130-летию известного публициста.

На торжественном мероприятии выступил председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.

Фото: акимат СКО

"Я рад встретиться с вами здесь на родине великого Магжана. Во время рабочего визита Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение - провести на высшем уровне ряд мероприятий, посвященных 130-летию великого поэта Магжана Жумабаева. Я думаю, СКО справилась с поставленной задачей. Приветствую всех, кто приехал отметить эту значимую дату", - отметил председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.

Собравшихся приветствовал аким области Айдарбек Сапаров.

"Магжан Жумабаев - один из основателей современной казахской литературы, публицист, тюрколог. Магжан учил детей, заложил основы казахской педагогики. Магжан придавал огромное значение педагогике, с уважением относился к личности ребенка, уделял особое внимание нравственной и моральной стороне воспитания. Магжан Жумабаев стал настоящим примером борьбы за свободу и независимость. Он свято верил в светлое будущее нашей страны и в молодежь", - отметил аким области Айдарбек Сапаров.

Также с приветственными словом выступила профессор турецкого университета Хулия Касапоглу. Находясь на малой родине Магжана, она приняла решение говорить здесь исключительно на казахском языке.

"Я приветствую всех и благодарю за организацию такого масштабного мероприятия. В Турции с большим уважением относятся к Магжану Жумабаеву. Чтут его и в других странах таких как Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и других. Борьба Магжана за свободу и независимость - вдохновение для многих моих соотечественников", - говорит Хулия Касапоглу.

Фото: акимат СКО

Представление началось с театрализованного пролога "Елін сүйген ер Мағжан", который повествовал о жизненном пути Магжана. После на сцене прошел праздничный концерт.

"Отличное представление! Очень познавательное и интересное. Мы всей семьей приехали сегодня в село Сарытомар специально, чтобы наши дети лучше познакомились с Магжаном Жумабаевым. Спасибо за такой праздник и за возможность провести так интересно время всей семьей", - рассказывает житель Петропавловска Самат Касымов.

Фото: акимат СКО

Многих собравшихся привлекла ярмарка ремесленников. Здесь свои работы представили лучшие рукодельцы. Многие приехали из других регионов. Немало клиентов у Аскара Есенгалиева. Мужчина делает сувениры из металла и дерева, инкрустируя их костью и камнем.



"В основном работаю с березой. Этим как раз и славится СКО - край белых берез. Именно эти сувениры пользуются большой популярностью. Я очень рад принять участие в сегодняшней выставке ремесленников. Увидел много интересного у своих коллег. У всех людей здесь отличное настроение. Всех нас объединяет любовь и глубокое уважение к Магжану", - рассказывает ремесленник.

Запомнилось празднование состязанием по қазақ күресі и конным видам спорта. Зрелищные выступления именитых спортсменов никого не оставили равнодушными.

"Все очень интересно, дух захватывает от выступлений жокеев. Это правильно, что в стране такое широкое распространение получают конные виды спорта. Это ведь наше национальное достояние. И я счастлива, что сегодня мои трое сыновей тоже смотрят на выступления и говорят, что хотят стать жокеями. Конечно, мы я рассказываю и о Магжане Жумабаеве. Все мои сыновья знают стихи Магжана и его биографию. Сами мы приехали из Астаны специально на сегодняшний праздник", - делится впечатлениями Сабина Фейзиева.

Во второй половине дня празднования 130-летия Магжана Жумабаева состоялась премьера поэтического спектакля "Мағжанның Маржан жырлары..." и республиканский конкурс среди учеников "Мағжан оқулары". Всего в праздновании 130-летия Магжана приняли участие более 5 тысяч человек.