В океане нашли предполагаемые остатки межзвездного объекта

Экспедиция, которую возглавляет известный астроном Ави Лоэбом из Гарварда, обнаружила потенциальные останки межзвездного объекта в океане, сообщает Zakon.kz.

Главной целью команды является сбор всех доступных фрагментов этого внеземного метеорита при помощи глубоководных магнитных инструментов, пишет Vice.

На данный момент экспедиция уже обнаружила интересные магнитные сферулы, стальные осколки, провода и вулканический пепел, однако им еще предстоит найти убедительные доказательства происхождения этих материалов из межзвездного пространства. Несмотря на это, Лоэб сохраняет надежду на то, что фрагменты загадочного объекта, известного как Межзвездный метеор 1 (IM1), могут быть опознаны.

Поиск IM1 предоставляет ученым уникальную возможность исследовать межзвездные объекты в будущем с использованием микроскопа.