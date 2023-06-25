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Меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию обсудили в Кызылординской области

крупы Фото: gov.kz
Республиканское совещание по стабилизации цен на социально значимые продукты питания прошло в Кызылординской области под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

О новых подходах к форвардному закупу сообщил Ербол Тасжуреков, заместитель министра сельского хозяйства. Он отметил расширение списка сельскохозяйственной продукции, доступной для заключения форвардных договоров. В перечень были включены гречневая крупа, рис, подсолнечное масло, мука и сахар.

По словам вице-министра, предлагается осуществить форвардное финансирование перерабатывающих предприятий для закупа сырья осеннего урожая по рису, гречневой крупе и подсолнечному маслу. Для этих целей могут быть выделены средства СПК.

В целях привлечения большего числа производителей в программу исключения посредников и увеличения финансирования для сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий в типовых правилах установлены требования по направлению 70% финансирования.

Ербол Тасжуреков подчеркнул, что наряду с существующими мерами господдержки механизм форвардного закупа позволит фермерам получить доступ к льготному финансированию и гарантированному сбыту их продукции в будущем.

Общий объем государственной поддержки сельскохозяйственного сектора с каждым годом растет. В текущем году на субсидии для отрасли было выделено более 400 млрд тенге. Кроме того, государство снижает затраты на производство определенных товарных групп, добавил заместитель министра.

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