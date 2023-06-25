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Американские разведчики не смогли доказать искусственное происхождение коронавируса

коронавирус Фото: pixabay
В отчете американской разведки не было обнаружено прямых доказательств того, что COVID-19 начался в китайском Уханьском институте вирусологии, сообщает Zakon.kz.

В четырехстраничном отчете, который был рассекречен в пятницу, спецслужбы заявили, что им не удалось обнаружить происхождение пандемии, но не могут исключить возможность того, что вирус появился в лаборатории, пишут Sky News.

"ЦРУ и другое агентство по-прежнему не могут определить точное происхождение пандемии COVID-19 , поскольку обе гипотезы (естественные и лабораторные) основаны на существенных предположениях или сталкиваются с проблемами из-за противоречивых отчетов", — говорится в отчете.

Спецслужбы не нашли доказательств конкретного инцидента в Уханьском институте (WIV), который мог вызвать вспышку, несмотря на обширную работу.

"У нас по-прежнему нет никаких указаний на то, что допандемические исследовательские фонды WIV включали SARSCoV-2 или его близкого предка, а также никаких прямых доказательств того, что перед пандемией произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала WIV, который мог вызвать пандемию COVID".

Сообщения о том, что в конце 2019 года несколько исследователей из Уханьской лаборатории заболели респираторными симптомами, также неубедительны, утверждается в отчете, поскольку некоторые из их симптомов не соответствуют COVID.

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