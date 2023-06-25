Общий прогноз погоды по Казахстану на 26 июня

"Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 26 июня по территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"По-прежнему большая часть территория РК будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, сохраняются дожди, на севере, ночью в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики – погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на юго-востоке, севере, в центре - град, шквал, на юге - пыльная буря, ночью и утром на севере, востоке – туман". РГП "Казгидромет"

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в центре, на юге Костанайской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской и Улытауской областей , на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области, на юге Алматинской, Карагандинской и Улытауской областей, юго-востоке Западно-Казахстанской областей и в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.