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Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Британии

цены на жилье Фото: pixabay
Согласно прогнозу консалтинговой компании Oxford Economics, в Британии падение цен на недвижимость может продолжиться до 2025 года, что станет самым продолжительным в странах Запада, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Sunday Telegraph, такое положение дел происходит на фоне резкого роста стоимости ипотеки из-за растущих банковских ставок. По прогнозам экспертов, цены продолжат падать до 2025 года, а размер снижения будет на уровне 11% по сравнению с пиковыми показателями 2022 года.

В публикации добавили, что в США, Франции, Германии и Италии цены на недвижимость начнут расти уже в этом году и этот период продлится как минимум до конца 2024 года.

Между тем на казахстанском рынке жилья происходят изменения, как ожидаемые, так и неожиданные. О том, почему меняются цены, спрос и предложение, и каких колебаний ждать в краткосрочной перспективе, редакции Zakon.kz рассказал эксперт.

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