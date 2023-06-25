Воскресные матчи на молодежном Евро-2023 обещают быть результативными

Самый народный казахстанский букмекер Olimpbet дал расклады на поединки в группах C и D Чемпионата Европы (U21).

Чемпионат Европы (до 21 года). Швейцария – Италия. 25 июня, 22:00 (время Астаны)



Парадокс, но на нынешнем молодежном Евро нет ни VAR, ни системы определения пересечения мячом линии ворот. В матче первого тура именно из-за отсутствия последней Италию в концовке встречи лишили чисто забитого гола. Тогда игрок французов выбил мяч уже из-за линии. Да и парочку явных пенальти в пользу итальянцев судья на поле просто-напросто проморгал, оставив их со счетом 2:1 в пользу Франции.

В это время Швейцария заполучила три очка после победы 2:1 над вяловатой Норвегией. И только победа над ней оставляет подопечным Паоло Николато шансы на выход в плей-офф.

Пьетро Пеллегри из "Торино", Сандро Тонали из "Милана" (практически куплен "Ньюкаслом" за 80 млн евро!) и другие парни из состава скуадра адзурра просто обязаны включать форсаж и растоптать швейцарцев. Учитывая, что у последних команда укомплектована добротными исполнителями из внутреннего первенства (за парой исключений), но не более.

На исходы матча у Olimpbet предлагаются следующие коэффициенты: П1 – 3.92, Х – 3.57, П2 – 1.96. И очень валидным выглядит вариант ставки на индивидуальный тотал забитых мячей Италии (1,5) бол за 2.06.

Эксперты Olimpbet рекомендуют также присмотреться к варианту "голы в обоих таймах: да" за 1.8. Не должно быть в этом матче скучного оборонительного футбола. Если, конечно, звездный итальянский молодняк имеет самоуважение.

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Фото: Olimpbet

Чемпионат Европы (до 21 года). Англия – Израиль. 25 июня, 22:00

В первом туре группы израильтяне удивили всех наблюдателей. Сыграть 1:1 с немцами, да еще будучи весь второй тайм в меньшинстве, – это дорогого стоит.

Теперь им предстоит новый стресс-тест – мощнейшие англичане с россыпью звездочек АПЛ в составе. Хватит ли у Израиля сил на второй подряд изматывающий поединок? В кэфах самого щедрого казахстанского букмекера не много оптимизма по этому поводу: П1 – 1.33, Х – 5.43, П2 – 9.25.

Очень хорош коэффициент на общий тотал (3) бол. 2.05. Молодые израильтяне едва вырвались целыми после посещения сеанса "немецкого кино", англичане же ощущают свою тотальную атакующую потенцию. Ничто не должно помешать сборной трех львов покуражиться на поле стадиона им. Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси.

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