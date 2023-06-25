Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовое отключение света произошло в одном из районов Алматы

отключение света Фото: pixabay
Массовое отключение света произошло в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

25 июня свет отключили в квадрате улиц Розыбакиева – Тимирязева – Жарокова – аль-Фараби.

Как уточнили в АО "Алатау жарык компаниясы", ожидается, что подачу света восстановят в течение двух часов.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

О причинах отключения не сообщается.

Ранее сообщалось, почему в городах Казахстана перебои с электричеством.

Читайте также

В районе Кольсайских озер в Алматинской области разгорелся пожар

В Караганде девушка выпала из квартиры на четвертом этаже

Елена Беляева
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
домик
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления