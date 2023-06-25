Массовое отключение света произошло в одном из районов Алматы

Массовое отключение света произошло в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

25 июня свет отключили в квадрате улиц Розыбакиева – Тимирязева – Жарокова – аль-Фараби.

Как уточнили в АО "Алатау жарык компаниясы", ожидается, что подачу света восстановят в течение двух часов.



"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

О причинах отключения не сообщается.

Ранее сообщалось, почему в городах Казахстана перебои с электричеством.

