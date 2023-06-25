Массовое отключение света произошло в одном из районов Алматы
Фото: pixabay
Массовое отключение света произошло в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
25 июня свет отключили в квадрате улиц Розыбакиева – Тимирязева – Жарокова – аль-Фараби.
Как уточнили в АО "Алатау жарык компаниясы", ожидается, что подачу света восстановят в течение двух часов.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.
О причинах отключения не сообщается.
Ранее сообщалось, почему в городах Казахстана перебои с электричеством.
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