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В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку из-за разрушения моста

разрушение моста Фото: Twitter/@MontanaFWP
В американском штате Монтана под грузовым составом обвалился железнодорожный мост. В результате несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку, сообщает Zakon.kz.

Природоохранное ведомство штата опубликовало в Twitter фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер.

"Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", – предупредило Управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.

Шериф округа Йеллоустоун заявил, что вагоны были повреждены, и из них идет утечка нефтепродуктов.

Ранее, 9 июня, высокое содержание нефтепродуктов выявили в водах Бухтарминского водохранилища после разлива топлива.

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