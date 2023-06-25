В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку из-за разрушения моста

Фото: Twitter/@MontanaFWP

В американском штате Монтана под грузовым составом обвалился железнодорожный мост. В результате несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку, сообщает Zakon.kz.

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