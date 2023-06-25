В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку из-за разрушения моста
Фото: Twitter/@MontanaFWP
В американском штате Монтана под грузовым составом обвалился железнодорожный мост. В результате несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку, сообщает Zakon.kz.
Природоохранное ведомство штата опубликовало в Twitter фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер.
"Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", – предупредило Управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.
Шериф округа Йеллоустоун заявил, что вагоны были повреждены, и из них идет утечка нефтепродуктов.
Ранее, 9 июня, высокое содержание нефтепродуктов выявили в водах Бухтарминского водохранилища после разлива топлива.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ