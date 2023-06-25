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Ситуация в Украине: в Болгарии сгорел склад боеприпасов, Киев призвал исключить Россию из ФИФА и УЕФА

спорт Фото: FIFA
Украинская ассоциация футбола направила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо по поводу интеграции клубов из Крыма с требованием об отстранении Российского футбольного союза, сообщает Zakon.kz.
  • Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение в Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, сообщает радиостанция BNR.
  • Евросоюз без реформы финансовой системы в нынешнем виде не готов принять Украину в свои ряды, учитывая ее аграрный потенциал и численность населения, заявил французский министр-делегат, отвечающий за транспорт, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.
  • Также Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет "финансовым и геополитическим шоком" для европейских стран.
  • Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Украине, так как Израиль уже выбрал "правильную сторону истории" и не раз высказывался о своей позиции по украинскому конфликту, в том числе в защиту территориальной целостности Украины, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя упреки украинского посольства на предмет того, что Тель-Авив встал на путь тесного сотрудничества с Москвой.
  • Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.
  • Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его подчиненные избили генерала, бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина за то, что тот сделал им замечание, пишет украинский портал "Страна.ua".
  • В Амстердаме сотни человек приняли участие в демонстрации за мир в Украине.
  • Патриарх Кирилл призвал не допустить эскалации конфликта на Украине.

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