Участок улицы перекроют в Астане на три дня

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования предупредил о том, что в Астане на три дня перекроют участок улицы Уалиханова от проспекта Абая до улицы Кенесары, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с 25 по 28 июня на месте будут проводиться ремонтные работы. "Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в столице на двух участках проспекта Туран ограничивалось движение 22 и 23 июня.

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