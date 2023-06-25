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В Караганде попытка самоубийства попала на видео

спасение Фото: скриншот видео
25 июня в 21:30 неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли попытку суицида на видео. На кадрах видно, что мужчину насильно вернули на мост и повалили на землю. Как рассказали в полиции, спасти карагандинца решили мимо проезжавшие люди. 

Затем на место приехали стражи порядка.

"Сотрудниками полиции в отношении 29-летнего жителя города Караганды возбуждено административное производство. На суицид решился после выпитого алкоголя, причина – бывшая жена вышла замуж". Пресс-служба ДП Карагандинской области


Месяц назад молодая женщина на мосту Костаная всполошила жителей и спецслужбы.

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