В Караганде попытка самоубийства попала на видео

25 июня в 21:30 неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли попытку суицида на видео. На кадрах видно, что мужчину насильно вернули на мост и повалили на землю. Как рассказали в полиции, спасти карагандинца решили мимо проезжавшие люди.

Затем на место приехали стражи порядка.

"Сотрудниками полиции в отношении 29-летнего жителя города Караганды возбуждено административное производство. На суицид решился после выпитого алкоголя, причина – бывшая жена вышла замуж". Пресс-служба ДП Карагандинской области





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