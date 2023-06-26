ЧА-2023 по боксу среди молодежи официально перенесли

Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров который должен был пройти в Астане с 14 по 30 июля перенесли по неизвестным причинам, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz причины переноса континентального первенства Азиатской конфедерации бокса (ASBC) не назвали.

Ранее сообщалось, что к участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров.