Какие метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана

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По прогнозам РГП "Казгидромет", в понедельник 26 июня во всех городах Казахстана будут благоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 26 июня на севере Казахстана ожидаются дожди с грозами. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 26 июня на территории Казахстана. Читайте также Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз Статистика: больше людей начинают работать удаленно Премьера постановки инклюзивного театра прошла в Усть-Каменогорске

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