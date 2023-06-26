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С кем сыграет Тимофей Скатов на Уимблдоне

С кем сыграет Тимофей Скатов в Уимблдоне Фото: ktf.kz
Соперником казахстанского теннисиста Тимофея Скатова на Уимблдоне-2023 станет бельгиец Киммер Коппеянс, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, для того, чтобы попасть в основную сетку, казахстанцу нужно выиграть три матча.

Ранее сообщалось, что Скатов смог пройти три раунда квалификации на "Ролан Гаррос", однако в первом круге разгромно уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову (26-е место) – 0:6, 3:6, 2:6.


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