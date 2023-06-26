Главное к утру: победа Бублика, Лукашенко обсудил с Назарбаевым отношения, попытка самоубийства в Караганде

Полицейские спасли карандинца от попытки спрыгнуть с моста, Лукашенко позвонил Путину и Назарбаеву и лучший теннисист Казахстана Александр Бублик впервые в своей карьере сумел завоевать титул чемпиона турнира ATP 500. Об этом и другом в подборке Zakon.kz.

Как в былые времена...

Как пишет пресс-служба белорусского лидера, утром Лукашенко поговорил по телефону с Путиным, а во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым.

"Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", – говорится в сообщении.

Новый пожар

В районе Кольсайских озер в Алматинской области произошло загорание низовой части леса на предварительной площади 0,08 га. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП "Көлсай көлдері", лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов

Общими усилиями загорание было в 07:53 локализовано и в 11:45 оперативно ликвидировано.

А в горах Алматы костры обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге.

Спасение

В Караганде неизвестный мужчина из-за бывшей жены пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау. Очевидцы сняли попытку суицида на видео. На кадрах видно, что мужчину насильно вернули на мост и повалили на землю. Как рассказали в полиции, спасти карагандинца решили мимо проезжавшие люди.

Затем на место приехали стражи порядка. Итог: в отношении 29-летнего жителя Караганды возбуждено административное производство.

И еще одно чудесное спасение

В Павлодаре спасатели реанимировали утонувшего мужчину. Он тонул на реке Усолка. Сотрудники ДЧС были на месте через минуту. По словам очевидцев, до приезда спасателей они пытались сами спасти подвыпившего утопающего, но безуспешно.

"Его вытащили из воды уже в 19:28, на поиски ушло всего 20 секунд. Сразу же приступили к реанимации. Мужчину откачали и передали карете скорой помощи. В его спасении участвовали 5 спасателей и один спасательный катер", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Отключение света в Алматы

Массовое отключение света произошло в Бостандыкском районе Алматы. Отключение было в квадрате улиц Розыбакиева – Тимирязева – Жарокова – аль-Фараби, причина до сих пор неизвестна.

Мировые новости

В США в американском городе Хьюстон, штат Техас 12 человек отравились хлором в бассейне. Среди пострадавших есть дети. В настоящее время ведутся работы по устранению утечки.

Во Франции воздушный шар влетел в высоковольтную линию электропередач, пострадали семь человек. Инцидент произошел близ коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса. После столкновения гондола зависла в 2 м над землей, ее пассажиры смогли спуститься самостоятельно.

Уточняется, что наиболее сильные травмы получил 45-летний мужчина, управлявший шаром, его ударило током. Остальные 6 пассажиров – 3 женщины и 3 мужчины – получили легкие ранения.

В стокгольмском парке развлечений "Грена лунд" в результате аварии на аттракционе "Американские горки" погиб человек, еще несколько были травмированы. Согласно информации телеканала SVT, по предварительным данным, одна из вагонеток сошла с рельсов. Несколько человек выпали из нее и получили травмы.

Парк тут же закрыли. Известно, что полиция опрашивает свидетелей происшествия. По словам некоторых из них, у сломавшейся вагонетки ослабли крепления колес.

И наконец, американцы начали расследование катастрофы батискафа "Титан". Руководить расследованием будет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. Главное – "установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек".

Новости спорта

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик впервые в своей карьере сумел завоевать титул чемпиона турнира из серии ATP 500 на травяных кортах немецкого города Галле. Этот трофей позволит казахстанцу существенно улучшить рейтинговые дела. Бублик заработал 477 тыс. евро призовых денег (232 341 930 тенге) и 500 рейтинговых очков, что позволит ему 26 июня подняться с 48-го места на 27-е в классификации ATP, что ранее не было доступно.

Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, который должен был пройти в Астане с 14 по 30 июля, перенесли по неизвестным причинам.

И стало известно с кем сразится Елена Рыбакина на турнире в Истборне и Тимофей Скатов на Уимблдоне-2023. Пожелаем им больших побед!



