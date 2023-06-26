В Астане выступят военные оркестры восьми стран мира

В честь 25-летия столицы состоится I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені", который станет уникальным средством объединения культур и народов, сообщает Zakon.kz.

Необычный подарок казахстанцам при поддержке городского акимата готовит Министерство обороны, которое пригласило музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.



В столицу съедутся около 500 музыкантов. В репертуаре участников фестиваля маршевые, эстрадные, джазовые и популярные классические произведения. У каждого коллектива свой стиль, колорит и музыкальный почерк.

Проведение мероприятия такого масштаба будет способствовать творческому росту коллективов, развитию оркестровой культуры и укреплению дружественных связей.

Старт мероприятиям будет дан 6 июля. В 19:30 на берегу реки Ишим на сцене летнего амфитеатра пройдет Band Marathon с участием всех приглашенных оркестров.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На следующий день в 20:00 на различных площадках города пройдет Перфоманс шоу. Выступления музыкальных коллективов состоятся в Центральном парке, у монумента "Байтерек" и торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр".

Фестиваль завершится 8 июля. В ледовом дворце "Барыс Арена" пройдет грандиозный гала-концерт. Он начнется в 12:00. Зрители станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров и совместными выступлениями участников фестиваля.

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