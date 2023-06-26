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Казахстанский блогер запечатлел на видео обмелевший Каспий

Блогер опубликовал очередное видео с мелеющим Каспием Фото: pxhere
Блогер и общественник Нуркен Тажибай из Актау поделился в соцсетях видео, на котором запечатлел сильно обмелевший берег Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, которое блогер опубликовал на своей странице в Instagram, береговая линия Каспия сильно изменилась: крупнейший в мире замкнутый водоем стремительно мелеет.

"Мелеющий Каспий. Мангистауская область, Каракиянский район, 85-90 км к югу от  Жанаозена", – подписал видео Нуркен Тажибай.


Подписчики блогера выразили беспокойство по поводу мелеющего моря. Некоторые связали изменение береговой линии с нефтепромыслами в Мангистауской области и тем, что нефтяники "беспощадно загоняют морскую воду в пласт".

Стоит отметить, что еще в 2022 году другой блогер из Актау, Азамат Сарсенбаев, также публиковал видео мелеющего Каспийского моря. В январе 2023 года Минэкологии прокомментировало обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По данным министерства, в 2006–2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

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