Казахстанский блогер запечатлел на видео обмелевший Каспий

Блогер и общественник Нуркен Тажибай из Актау поделился в соцсетях видео, на котором запечатлел сильно обмелевший берег Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, которое блогер опубликовал на своей странице в Instagram, береговая линия Каспия сильно изменилась: крупнейший в мире замкнутый водоем стремительно мелеет.

"Мелеющий Каспий. Мангистауская область, Каракиянский район, 85-90 км к югу от Жанаозена", – подписал видео Нуркен Тажибай.





Подписчики блогера выразили беспокойство по поводу мелеющего моря. Некоторые связали изменение береговой линии с нефтепромыслами в Мангистауской области и тем, что нефтяники "беспощадно загоняют морскую воду в пласт".

Стоит отметить, что еще в 2022 году другой блогер из Актау, Азамат Сарсенбаев, также публиковал видео мелеющего Каспийского моря. В январе 2023 года Минэкологии прокомментировало обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По данным министерства, в 2006–2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.