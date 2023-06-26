Как будут работать отраслевые советы по профессиональным квалификациям

Министерство труда и социальной защиты разработало приказ "Об утверждении типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям", сообщает Zakon.kz.

Отраслевые советы по профессиональным квалификациям являются консультативно-совещательными органами, образуемыми при отраслевых государственных органах.

Основной задачей отраслевых советов является координация вопросов по развитию профессиональных квалификаций в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.

Для выполнения данной задачи отраслевые советы осуществляют следующие функции:

утверждение отраслевых рамок квалификаций;

согласование профессиональных стандартов отраслевых государственных органов;

согласование предложения по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

согласование предложений по разработке или актуализации профессиональных стандартов.

Отраслевые советы образуются из представителей:

отраслевого государственного органа;

работодателей;

отраслевых профессиональных союзов (при наличии);

отраслевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, при их отсутствии отраслевых организаций (при наличии);

представители организаций образования (при наличии);

независимые эксперты в соответствующей отрасли (сфере) государственного управления.

Заседание отраслевого совета считается правомочным при участии более 50% от общего числа членов, принявших участие в заседании.

Решение принимается отраслевым советом большинством голосов путем голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Как отмечается, документ разработан согласно закону "О профессиональных квалификациях".

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июля.

Национальная система квалификаций (НСК) – это совокупность механизмов правового и институционального регулирования квалификаций работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения.

