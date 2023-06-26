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Сын Александра Винокурова выиграл летнюю республиканскую Спартакиаду по велоспорту

Николя Винокуров стал победителем VI летней республиканской Спартакиады по велоспорту на шоссе Фото: Instagram/kcfkz
VI летняя республиканская Спартакиада по велоспорту на шоссе завершилась в Талдыкоргане. В категории до 23 лет чемпионом Казахстана стал Николя Винокуров, сын прославленного казахстанского велогонщика Александра Винокурова, сообщает Zakon.kz.

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По информации федерации велоспорта Казахстана, Николя Винокуров, который представлял Северный Казахстан, на финишной черте групповой гонки обошел Андрея Ремхе (Алматинская область) и Оркена Сламжанова (Жетысуская область).

Велоспорт Алексей Луценко

Фото: Instagram/kcfkz

Ярким событием последнего дня соревнований стала групповая гонка на 164 километра у мужчин. Велогонщики проехали через предгорья Джунгарского Алатау по дороге, полной сложных и извилистых поворотов. Титул победителя спартакиады завоевал лидер национальной сборной, представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко.

Велоспорт Золото ЧРК

Фото: Instagram/kcfkz

За 20 километров до финиша Луценко оторвался от соперников и в гордом одиночестве пересек финишную черту. "Серебро" досталось гонщику из Акмолинской области Евгению Гидичу, который отстал от победителя на 2 минуты 5 секунд. Тройку лидеров замкнул еще один спортсмен из Северо-Казахстанской области – Даниил Марухин. 

Тем временем Алексей Луценко в белой майке чемпиона Казахстана может стартовать на "Тур де Франс-2023". Гонка начинается 1 июля. Алексей Луценко и британец Марк Кэвендиш сейчас стоят в предварительной заявке Astana Qazaqstan Team.

Ранее Алексей Луценко выиграл первенство Казахстана по велоспорту в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

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Astana Qazaqstan Team Винокуров Александр
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