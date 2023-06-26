ЧП в Караганде: Булекпаев поручил уволить замакима района

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев дал распоряжения в связи с чрезвычайным происшествием на детской площадке, где пострадали двое детей. По его словам, подобных вещей впредь допускать нельзя. Об этом Zakon.kz 26 июня 2033 года рассказали в пресс-службе акимата области.

На сайте ведомства сказано, что Булекпаев поручил акиму города уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов.

В городе должны пересмотреть правила благоустройства, чтобы усилить безопасность.

"На прошлой неделе у нас произошло серьезное ЧП. Из-за халатного отношения взрослых пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируете детские площадки – в первую очередь думайте о безопасной эксплуатации! Проверяйте и укрепляйте футбольные ворота и мафы так, чтобы у вас ничего не падало! Мы видим, подрядчики торопятся, хотят заработать, а некоторые наши коллеги закрывают на это глаза". Ермаганбет Булекпаев

Также Булекпаев обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку ответственности подрядчика.

"Подобных вещей впредь допускать нельзя. Поручаю пересмотреть правила благоустройства в сторону повышения безопасности, – подчеркнул глава региона. – К примеру, почему бы не использовать вместо искусственного газона тартановое покрытие. Все это надо изучить, внести изменения. Наша цель – обеспечить безопасное детство. Эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки".

19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: ветер сорвал покрытие с детской площадки вместе с детьми: им восемь и девять лет. Один из них получил обширные травмы и находится в реанимации.

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Аким Караганды Мейрам Кожухов также прокомментировал ситуацию. По его данным, детская площадка, которую сорвало ветром, еще не сдана в эксплуатацию.