ЧП в Караганде: Булекпаев поручил уволить замакима района
На сайте ведомства сказано, что Булекпаев поручил акиму города уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов.
В городе должны пересмотреть правила благоустройства, чтобы усилить безопасность.
"На прошлой неделе у нас произошло серьезное ЧП. Из-за халатного отношения взрослых пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируете детские площадки – в первую очередь думайте о безопасной эксплуатации! Проверяйте и укрепляйте футбольные ворота и мафы так, чтобы у вас ничего не падало! Мы видим, подрядчики торопятся, хотят заработать, а некоторые наши коллеги закрывают на это глаза".Ермаганбет Булекпаев
Также Булекпаев обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку ответственности подрядчика.
"Подобных вещей впредь допускать нельзя. Поручаю пересмотреть правила благоустройства в сторону повышения безопасности, – подчеркнул глава региона. – К примеру, почему бы не использовать вместо искусственного газона тартановое покрытие. Все это надо изучить, внести изменения. Наша цель – обеспечить безопасное детство. Эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки".
19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: ветер сорвал покрытие с детской площадки вместе с детьми: им восемь и девять лет. Один из них получил обширные травмы и находится в реанимации.
Аким Караганды Мейрам Кожухов также прокомментировал ситуацию. По его данным, детская площадка, которую сорвало ветром, еще не сдана в эксплуатацию.