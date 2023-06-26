Как пройти обучение и стать медиатором

Министерство информации приказом от 14 июня 2023 года утвердило "Правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок подготовки профессиональных медиаторов в сфере урегулирования споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных, административных правоотношений и иных общественных отношений с участием физических и (или) юридических лиц, административных органов, должностных лиц, а также рассматриваемые в ходе производства по делам об административных правонарушениях, в ходе уголовного судопроизводства по делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести.

Правилами установлен необходимый минимум знаний для получения статуса профессионального медиатора, повышения квалификации медиатора. Документ служит основой для разработки и утверждения организациями медиаторов, осуществляющими профессиональную подготовку и повышение квалификации медиаторов учебных программ по профессиональной подготовке и повышению квалификации медиаторов.

Профессиональных медиаторов готовят по утвержденным организациями медиаторов программам. Цель такого обучения – получение знаний и умений, приобретение навыков, необходимых для ведения деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе, а также для повышения квалификации медиаторов.

Обучение проводят очно в группах не более 15 человек. Обучающиеся должны быть обеспечены учебно-методическим материалом на бумажных (электронных) носителях. Обучение могут пройти граждане, имеющие высшее образование, достигшие возраста 25 лет.

Программа подготовки

Программа подготовки медиаторов состоит из учебных программ "Общий курс медиации" и "Специализированный курс медиации".

"Общий курс медиации" предназначен для граждан, желающих стать профессиональными медиаторами, и составляет в объеме не менее 48 часов (из них 30 часов – лекции и 18 часов – практические занятия).

До начала обучения по этому курсу гражданин должен представить в организацию медиаторов следующие документы:

копия диплома о высшем образовании (нотариально засвидетельствованная копия, если не представлен оригинал диплома для сверки);

копии документов, удостоверяющих личность;

медицинские справки из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по месту жительства лица не ранее, чем за месяц до их представления в организацию медиаторов;

справку об отсутствии судимости, выданную по месту жительства лица не ранее, чем за месяц до ее представления в организацию медиаторов.

"Специализированный курс медиации" предназначен для граждан, уже прошедших "Общий курс медиации". На данном курсе готовят профессиональных медиаторов по конкретной специализации. Объем курса – не менее 50 часов (18 часов лекции и 32 часа – практические занятия).

Программа обучения медиаторов предусматривает теоретическую часть (чтение лекций), проведение практических занятий, тренингов, деловых игр. В связи с практической направленностью обучения медиаторов объем лекционных занятий не превышает 40% общего объема занятий.

Итоговая аттестация

По окончании каждой из программ нужно будет пройти итоговую аттестацию.

Итоговую аттестацию проводит экзаменационная комиссия, состав которой определяется руководителем организации медиаторов, проводящей обучение и включает в себя 2 уровня проверки знаний и навыков медиатора:

теоретические знания проверяются на экзамене в форме собеседования или тестирования;

практические навыки проверяются и оцениваются по результатам имитационной медиации.

Экзаменационная комиссия состоит из 3 членов – 2 представителей организации медиаторов, проводящей обучение и 1 – представитель другой организации медиаторов.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывают члены экзаменационной комиссии и доводятся до сведения лиц, прошедших обучение по программе подготовки медиаторов.

Гражданам, прошедшим обучение по учебным программам "Общий курс медиации" и (или) "Специализированный курс медиации", организаця медиаторов, проводящая обучение, выдает документ (сертификат), подтверждающий прохождение обучения.

Специалисты, получившие сертификат по учебной программе "Общий курс медиации", осуществляют практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе.

Специалисты, получившие сертификат по учебной программе "Специализированный курс медиации", осуществляют практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе, в том числе по конкретной специализации.

Приказ вводится в действие 5 июля 2023 года.