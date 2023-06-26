В ВКО скончались двое мужчин, пострадавших при взрыве на АЗС

Скончались двое мужчин, пострадавших от взрыва на АЗС в Шемонаихе. Врачи боролись за их жизнь 48 часов, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, пострадавшие, которые поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончались.

"У них был почти 100-процентный ожог тела. При таком обширном поражении итог обычно предрешен. 48 часов медики боролись за их жизнь. Но, к сожалению, исход летальный", — рассказали в пресс-службе облздрава.

Другие пострадавшие: мужчина и женщина, которые поступили в хирургию в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, посредством телеконсультаций их также ведут областные и республиканские специалисты.



Взрыв на заправочной станции в городе Шемонаиха произошел днем 22 июня. В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших.