Комментаторы соревновались в остроумии на страничке Иосифа Пригожина

В ночь на 24 июня участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Весь мир внимательно следил за разворачивающимися событиями. Однако под пристальное внимание попал российский продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК, сообщает Zakon.kz.

Пользователи атаковали социальные сети бизнесмена. Пригожин даже рассказал о своей реакции на мемы, где он фигурирует. Продюсер отметил, что такие шутки помогают людям справиться со стрессом, однако самому ему не было смешно.

И, сегодня, 26 июня подписчики продолжают оставлять комментарии под публикациями Иосифа Пригожина.

Кто-то даже использовал творческий подход, переделав песню Валерии "Часики", связав с происходящими событиями.

Армией своею ты меня захвати, а потом обмани, а потом разверни.

Пригожиным любым ты меня назови, с Батькой поговори, а потом отступи. А маленькие часики смеются "тик-так", ни о чем не жалей выходной просто так.

А потом отмени, а потом обмани…

Иосиф, если там твои коробки с баблом нашли, то девочкой своею ты меня назови!

Другие же благодарили Пригожина за возможность "посмеяться от души".

Иосиф, спасибо, что не удаляете комментарии. Я давно так не смеялся.

С таким юмором этот народ не победить. Спасибо Иосифу, что не блокирует и адекватно все воспринимает.

После многочисленных комментариев и коллажей Пригожин в stories решил тоже проявить чувство юмора.

"С меня хватит! Беру фамилию жены", – отметил он.

Фото: Instagram/prigozhin_iosif

Уснул продюсером, проснулся полководцем.

Иосиф: "Золотой граммофон - брал, премию МузТВ - брал. Ростов - не брал.

Когда загадал популярность в карте желаний, но не уточнил детали...

Вот вы все смеетесь, а моя 84 летняя бабушка на самом деле думает, что муж Валерии взял Бахмут!

Сначала ты работаешь на фамилию, потом фамилия работает на тебя…

Иосиф, искренне прошу прощение за всех, кто сравнивал вас со Шреком!

А Лукашенко с правильным Пригожиным переговоры вел?

Валерия в курсе, что вы переезжаете в Минск?

Иосиф утром: "С кем я вчера пил и что происходит?"

Хороший продюсер и проекты интересные.

Вот это концерт замутил. Продюсер от Бога. Не стадионы собрал, а города и страны. Ради охватов аккаунта напасть на Ростов?! Ну, не знаю… можно было просто таргет настроить.

Вот это я понимаю звездный час у Пригожина. Где-то тихо в углу рыдает Бузова, – пишут комментаторы.

24 июня 2023 года глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".

В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря.