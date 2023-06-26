Фабрика раздора: что происходит на руднике Бестобе

Золотоносный рудник Бестобе в Акмолинской области спустя два года оживает. Да, это тот самый, работу которого тормознули сами же работники и жители одноименного поселка, где находится объект.

Спустя годы, как говорится в материале "Время", инвестору проекта вроде бы удалось договориться с протестующими, которые закидывали его все новыми и зачастую нелогичными требованиями. Но спорные моменты остались. Например, бестобинцы настаивают на том, чтобы перенести обогатительную фабрику в другое место и вообще пересмотреть технологию производства золота.

Парадокс в том, что согласие на строительство новой фабрики давали они сами, а метод, что там применяют, используют передовые предприятия во всем мире.

Интересно, что на производственной площадке есть два перерабатывающих предприятия. Например, Бестобинской обогатительной фабрике (БОФ) целых… 84 года! Именно столько на ней проработали и недалеко от нее прожили сельчане. Рабочий поселок постоянно развивался, разрастался вокруг рудника, и в итоге дома строили уже в 50 метрах от фабрики. И тогда никого не волновало, что на ней для получения золота применяли ртуть.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Профессионалы поправят: метод ртутной амальгамации. Они же знают, что как раз таки эта технология устаревшая и далеко не безопасная. Все же знают о ядовитости испарений ртути. И это вам не градусник разбить, на производстве этот металл применяется совершенно в других масштабах. Поэтому позже от такого способа открестились не только на этой фабрике, но и практически во всем мире.

Плюс ко всему все отходы переработки хранили в хвостохранилище за территорией фабрики. А оно, учитывая, что там складируют далеко не безопасную отработку, было построено без специальной гидроизоляции и вообще не соответствовало современным требованиям.

"В 2020 году независимой экс­пертной организацией - ТОО "Гормонтажпроект" - была выполнена оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений БОФ для дальнейшей эксплуатации, и в ноябре 2020-го выдано эксперт­ное заключение по техническому обследованию, согласно которому значительная часть основных несущих конструкций корпусов и отделений БОФ находилась в аварийном и предаварийном состоянии", – рассказали в компании "Алтыналмас" - инвесторе месторож­дения.

Поэтому дочерняя компания предприятия, а именно "Казахалтын Technology", задумалась о том, что проекту необходима новая обогатительная фабрика.

Перед тем как начать проект­ные работы, инвестор провел гидрогеологические изыскания, проект прошел государственную экологическую экспертизу, которая, кстати, дала положительное заключение. Ну и, главное, в 2017 году состоялись общественные слушания, где сельчанам презентовали задумку, объяснили, в чем необходимость такого объекта и что он вообще даст.

Во-первых, это суперсовременное и высокотехнологичное предприятие, оно единственное в Казахстане, где смогут перерабатывать те самые техногенные минеральные образования (ТМО) в промышленных объемах. И это очень важно для экологии региона.

"Фабрики, построенные в золотодобывающих поселках Акмолинской области Бестобе, Аксу и Жолымбет ТОО "Казахалтын Technology", соответствуют мировым стандартам, это единственные фабрики в Казахстане, которые перерабатывают техногенные минеральные образования, что имеет существенное экологическое значение. Теперь это не просто горные отвалы, а складированные в хвостохранилищах на геомембране отходы производства". Главный эксперт департамента экспертного обеспечения республиканской ассоциации производителей драгоценных металлов Dragmet Берик Сагитов

Плюс к этому ТМО могут стать и отличным сырьем для производства активированного угля, насыщенного благородными металлами. А потом на фабрике Аксу из него получали бы золото-сереб­ряный сплав доре. Позже этот продукт выпускали бы и в Бестобе. Инвесторы планировали установить на производстве необходимое оборудование.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Ну и, главное - драгоценная руда на месторождении, по оценкам госкомиссии, иссякала, и Бестобе должны были закрыть уже в 2024 году. Новый комплекс мог продлить жизнь руднику. Необходимое сырье - это же отличная мотивация, чтобы вести разработку месторождения и дальше.

В итоге, поняв все преимущества, жители дали согласие на стройку. Фабрика появилась в 2018 году в полукилометре от поселка. И конечно, первым делом туда перескладировали со старой фабрики 10 миллионов тонн отходов.

А спустя три года жители потребовали остановить работу: мол, фабрика наносит вред здоровью людей. Позже активисты начали выдвигать все больше требований, тормозили работу всего производственного комплекса. В итоге рудник вместе с фабриками и работниками ушел на простой.

Все эти два года инвестор пытался найти общий язык с бестобинцами. По некоторым условиям сошлись. Но сельчане продолжают настаивать на своем: фабрику надо перенести и изменить метод извлечения золота, исключить цианирование.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

И тут они ставят компанию в тупик. Ну, во-первых, ранее "Алтыналмас" уже заказывал исследование воды и почвы. Результаты показали, что там цианида нет. Во-вторых, компания провела за свой счет всем желающим полный чек-ап. И медики ничего серьезного ни у кого не нашли. В-третьих, предприятие готово рассмотреть альтернативные технологии переработки руды, но, чтобы их применять, они должны быть безопасными и эффективными. На сегодняшний день, по словам компании, таким методом как раз является цианирование.

Вообще, как говорит Берик Сагитов, так бояться цианида не стоит. Он, между прочим, хоть и в низкой концентрации, но есть и в повседневной жизни. Например, его содержат более тысячи видов растений. кроме того, это вещество используют в качестве стабилизатора той же поваренной соли, а в горнодобывающей отрасли оно применяется уже 120 лет. Никуда без него и в промышленности. Ежегодно более миллиона тонн идет на нанесение того же гальванопокрытия, при переработке металлов и производстве пластика.

"При надлежащем обращении и контроле его можно использовать безопасно и без вреда для людей или окружающей среды. Перед сбросом хвостовой пульпы с циа­нидом происходит его обезвреживание технологией Inco (методом детоксикации INCO SO2/воздух). Более того, в практике не было случаев утечки цианида на предприятиях Казахстана. При грамотном использовании цианид относительно безопасен и практически не вредит окружающей среде, главное - минимизировать все риски при обращении с этим химикатом. Сегодня работа с цианидами металлов по всему миру стала строго контро­лироваться соответствующими органами", – заключил эксперт.

"Согласно международному стандарту концентрация цианида натрия должна составлять не более 50 мг/л. Данная норма измеряется ежесменно в лаборатории, а также ежеквартально сдаются пробы в стороннюю независимую лабораторию, которая имеет соответствующую лицензию", – дополнили в компании.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Инвестор уверен: выброс цианида в окружающую среду маловозможен. Для этого на фабрике внедрили все необходимые технологии защиты. Например, здесь применяют замкнутый цикл использования воды, и сброс растворов в водоемы поселка исключен.

"Пульпа направляется на обезвреживание и дальнейшее складирование в хвостохранилище, которое является единым производственным комплексом обогатительной фабрики. Ложе хвостохранилища специально подготовлено и покрыто пленкой, исключающей какие-либо потери. Дополнительно отстоявшаяся жидкая фаза в прудке-отстойнике хвостохранилища тоже возвращается в резервуар технической воды в оборот на фабрику. На предприятии также частично фильтруются вредные отходы за счет повторной переработки", – заверили в "Алтыналмасе".

Как вариант, компания готова обеззараживать хвосты на фаб­рике и установить датчики мониторинга воздуха. То есть хозяин рудника готов максимально обезопасить производство и территорию вокруг него. Осталось это понять самим бестобинцам.

Ергали Нургалиев, Степногорск