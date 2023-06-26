В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции, введенный 24 июня 2023 года в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области:

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 9:00 мск 26 июня 2023 года".

Действовавшие временные ограничения, как отметили в УФСБ, отменены.

"На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", – подчеркнули в УФСБ.

Также режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России снимают "все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции".

"Выпускной для школьников проведем 1 июля. Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание". Сергей Собянин

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. Для пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.