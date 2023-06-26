Как может измениться закон о госзакупках в Казахстане, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 26 июня представил в мажилисе основные новеллы законопроекта о государственных закупках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даурен Кенбеил рассказал, что в проекте закона "О государственных закупках" есть ряд ключевых норм. В частности, законопроект предусматривает контроль за строительством объектов, которые возводят по госконтрактам.

"Через систему космомониторинга фотографии этого объекта вместе с графиком будут размещать в общественном доступе, и любой желающий сможет посмотреть ход строительства того или иного объекта. Кроме того, мы предлагаем подключить к общественному мониторингу общественные палаты при акиматах, НПП "Атамекен" и другие общественные организации. Мы считаем, что это одна из важных новелл данного законопроекта", – отметил Даурен Кенбеил.

Авторы законопроекта предлагают также дать заказчикам возможность указывать фирменные наименования закупаемых товаров до тысячекратного размера.

"Эта норма в законе до 2019 года была и применялась очень положительно, но в связи с определенными представлениями прокуратуры и АЗРК нам ее пришлось убрать. Но сейчас ее требуют вернуть заказчики, общественные организации, НПП "Атамекен" и поставщики. Это предоставит заказчикам возможность покупать действительно качественные товары", – пояснил вице-министр.

В проекте закона предлагают расширить использование информационных систем госорганов, чтобы получать более детальные данные о потенциальных поставщиках. Это позволит собирать больше важной информации и в итоге закупать более качественные услуги.

"Рейтингово-балльная система получает информацию о поставщике из двух источников: это база данных Комитета госдоходов и база данных опыта работы. Мы предлагаем перечень информационных систем расширить, чтобы мы получали данные о потенциальном поставщике не только из двух систем, но и из других систем, в том числе от "Первого кредитного бюро", базы данных судов, базы данных о банкротстве", – сообщил Даурен Кенбеил.

Также законопроект предполагает дальнейшее развитие закупок с применением жизненного цикла, где поставщика выбирают не на основе предложенной цены, а по стоимости всего срока службы закупаемых товаров.

В законопроекте есть и ряд мер, направленных на совершенствование закупочных процедур. Например, идет речь о внедрении понятия "устойчивых закупок" и "зеленых закупок". Предусмотрено и внедрение института EPC-контрактов в сфере строительства – это значит, что один и тот же поставщик будет проектировать объекты и возводить их. Такой подход, по мнению разработчиков законопроекта, обеспечит качественное и быстрое строительство.

1 сентября 2022 года на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о поддержке предпринимательства и отметил, что в стране необходимо принять новый закон о государственных закупках.

