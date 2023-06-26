Жителям и гостям Жетысуской области запретят посещать лес на время пожарной опасности
"Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования при проведении авиахимических, авиабиологических и аэрозольных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, а также в периоды высокой пожарной опасности в лесу", - говорится в дополнении к документу.
Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу" предписано обеспечить исполнение постановления.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июля.
В Улытауской области также ограничат посещение леса из-за пожарной опасности.
По информации РГП "Казгидромет" в ряде регионов Казахстана, включая Жетысускую область, сохраняется высокая пожароопасность.