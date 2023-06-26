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Жителям и гостям Жетысуской области запретят посещать лес на время пожарной опасности

Жителям Жетысуской области запретят посещать лес на время пожарной опасности Фото: pixabay
Подготовлен проект постановления акима области, которым вносятся поправки в постановление от 9 июня "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда и об ограничении права лесопользования области Жетісу в период высокой пожарной опасности".

"Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования при проведении авиахимических, авиабиологических и аэрозольных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, а также в периоды высокой пожарной опасности в лесу", - говорится в дополнении к документу.

Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу" предписано обеспечить исполнение постановления.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июля.

В Улытауской области также ограничат посещение леса из-за пожарной опасности.

По информации РГП "Казгидромет" в ряде регионов Казахстана, включая Жетысускую область, сохраняется высокая пожароопасность.

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В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности

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В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности

Лариса Черненко
Открытые НПА Жетысуская область
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