Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кулибали сменил "Челси" на "Аль-Хиляль"

Футбол Переход Аль-Хилаль Фото: Twitter/Alhilal_EN
Бронзовый призер прошедшего чемпионата Саудовской Аравии по футболу, клуб "Аль-Хилаль", объявил о трансфере сенегальского игрока Калиду Кулибали из лондонского "Челси", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

32-летний Кулибали расстается с "аристократами" после того, как в прошлом сезоне перешел из итальянского "Наполи". О приобретении капитана сборной Сенегала передала пресс-служба ФК "Аль-Хилаль".

Лондонский коллектив получит за 32-летнего защитника 20 млн евро, а его контракт с "Аль-Хилалем" будет рассчитан на три сезона.

Калиду Кулибали стал очередным известным приобретением первенства Саудовской Аравии. Первым в этом списке стоит знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, который уже полгода защищает цвета "Аль-Насра".

Футбол Игрок Аль-Насра

Фото: Twitter/AlNassrFC_EN

Еще одним большим приобретением саудовского футбола стал французский нападающий Карим Бензема, который перешел из мадридского "Реала" в "Аль-Иттихад" за 200 млн евро. Вслед за Каримом "Аль-Иттихад" купил еще одного француза Нголо Канте.

На днях "Аль-Хилаль" усилил свой состав 26-летним игроком сборной Португалии Рубеном Невешом. Его трансфер обошелся в 55 млн евро.

Это еще не все, на подходе к заключению контракта с клубами из Саудовской Аравии стоят два известных футболиста: Хаким Зиеш в "Аль-Наср" и Эдуар Менди в "Аль-Ахли". 

Читайте также

Казахстанские грэпплеры стали лучшими на Чемпионате Азии-2023

Елена Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга

Сын Александра Винокурова выиграл летнюю республиканскую Спартакиаду по велоспорту

Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Карим Бензема Роналду Криштиану Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления