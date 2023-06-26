Кулибали сменил "Челси" на "Аль-Хиляль"
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32-летний Кулибали расстается с "аристократами" после того, как в прошлом сезоне перешел из итальянского "Наполи". О приобретении капитана сборной Сенегала передала пресс-служба ФК "Аль-Хилаль".
🎬 “Welcome to Riyadh” @kkoulibaly26 💙😍#Koulibaly_Hilaly— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 25, 2023
pic.twitter.com/WIJL5BVQXV
Лондонский коллектив получит за 32-летнего защитника 20 млн евро, а его контракт с "Аль-Хилалем" будет рассчитан на три сезона.
Калиду Кулибали стал очередным известным приобретением первенства Саудовской Аравии. Первым в этом списке стоит знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, который уже полгода защищает цвета "Аль-Насра".
Фото: Twitter/AlNassrFC_EN
Еще одним большим приобретением саудовского футбола стал французский нападающий Карим Бензема, который перешел из мадридского "Реала" в "Аль-Иттихад" за 200 млн евро. Вслед за Каримом "Аль-Иттихад" купил еще одного француза Нголо Канте.
На днях "Аль-Хилаль" усилил свой состав 26-летним игроком сборной Португалии Рубеном Невешом. Его трансфер обошелся в 55 млн евро.
Это еще не все, на подходе к заключению контракта с клубами из Саудовской Аравии стоят два известных футболиста: Хаким Зиеш в "Аль-Наср" и Эдуар Менди в "Аль-Ахли".