Кулибали сменил "Челси" на "Аль-Хиляль"

Бронзовый призер прошедшего чемпионата Саудовской Аравии по футболу, клуб "Аль-Хилаль", объявил о трансфере сенегальского игрока Калиду Кулибали из лондонского "Челси", сообщает Zakon.kz.

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32-летний Кулибали расстается с "аристократами" после того, как в прошлом сезоне перешел из итальянского "Наполи". О приобретении капитана сборной Сенегала передала пресс-служба ФК "Аль-Хилаль".

Лондонский коллектив получит за 32-летнего защитника 20 млн евро, а его контракт с "Аль-Хилалем" будет рассчитан на три сезона.

Калиду Кулибали стал очередным известным приобретением первенства Саудовской Аравии. Первым в этом списке стоит знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, который уже полгода защищает цвета "Аль-Насра".





Фото: Twitter/AlNassrFC_EN

Еще одним большим приобретением саудовского футбола стал французский нападающий Карим Бензема, который перешел из мадридского "Реала" в "Аль-Иттихад" за 200 млн евро. Вслед за Каримом "Аль-Иттихад" купил еще одного француза Нголо Канте.

На днях "Аль-Хилаль" усилил свой состав 26-летним игроком сборной Португалии Рубеном Невешом. Его трансфер обошелся в 55 млн евро.



Это еще не все, на подходе к заключению контракта с клубами из Саудовской Аравии стоят два известных футболиста: Хаким Зиеш в "Аль-Наср" и Эдуар Менди в "Аль-Ахли".