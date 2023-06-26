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Пожар в Балхашском районе Алматинской области тушат 80 человек

Пожар в Балхашском районе Алматинской области тушат 80 человек Фото: МЧС РК
Пожарные, сотрудники лесного хозяйства и природного резервата "Иле-Балхаш" продолжают тушить крупный пожар в Балхашском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 26 июня, пожарные сумели сократить площадь возгорания со 150 гектаров до 120. Борьба с огнем продолжается, возгорание ликвидируют в общей сложности 80 человек.

"Задействованы 34 сотрудника, три единицы техники, одно плавсредство и дрон. 26 июня дополнительно направлены 13 человек, две единицы техники и одно плавстредство с двумя мотопомпами. А также 25 человек и 10 единиц техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", восемь человек и четыре единицы техники лесного хозяйства". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в МЧС сообщали, что в Иле-Балхашском природном резервате произошло крупное возгорание. Огонь охватил 6200 гектаров местности. Тушение пожара осложняло то, что пламя разбушевалось на островках и в труднодоступной болотистой местности, где нет подъездных путей. К 25 июня пожарные сумели сократить площадь пожара до 150 гектаров.

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