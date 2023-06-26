Капитан ФК "МанСити" Гюндоган стал игроком "Барселоны"

32-летний немецкий полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган перешел в каталонскую "Барселону" на правах свободного агента, сообщает Zakon.kz.

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Эту информацию распространила пресс-служба каталонского коллектива, которая известила футбольную общественность, что достигнута договоренность о переходе полузащитника, контракт которого с "горожанами" истекает на конце текущей неделе.

Договор Гюндогана с "Барсой" рассчитан на два сезона, с возможностью продления еще на один год. Отступные немецкого футболиста в новом клубе оценивают в 400 млн евро.

Илькай начал выступать за "Манчестер Сити" с 2016 года, и добился там многих заслуг и результатов. В составе команды, руководимой Хосепом Гвардиолой, он 5 раз становился чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза был лучшим в Кубке и Суперкубке Англии. А совсем недавно поднял над головой трофей победителя Лиги чемпионов.