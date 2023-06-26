Непристойный "выпускной" в Актобе осуждают в Казнете

В Казахстане прошли выпускные вечера. Однако видео с торжеств продолжают распространять в социальных сетях. На этот раз казахстанцы активно обсуждают кадры с мероприятия в Актобе, сообщает Zakon.kz.

На одном из роликов, девушки и парни участвуют в непристойных конкурсах, тем самым вызывая негодование среди пользователей.





Комментаторы разделились на два лагеря: одни поддерживают ребят: "Будущая молодежь будет свободна от предрассудков и напускной набожности". Другие же отмечают, что поведение молодежи спровоцировало "влияние интернета и общего доступа ко всей информации в социальных сетях".

Тем временем в Управлении образования Актюбинской области отреагировали на распространяемое видео и провели проверку. Как оказалось, герои ролика – это не школьники и не студенты колледжей

"В социальных сетях распространилось видео, в котором говорится, что "выпускники Актюбинской области творят непристойные поступки на выпускном вечере". В ходе проверки областным управлением образования было установлено, что лица на видео, размещенном в социальной сети, не являются выпускниками школ и колледжей. То, что лица в публикации представлены как выпускники школы, не соответствует действительности". Пресс-служба Управления образования Актюбинской области

Также в ведомстве напомнили, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Ранее в Казнете бурно обсуждалось видео, на котором выпускники выкидывают свои аттестаты в урну. Тогда в пресс-службе Министерства просвещения заявили, что ищут нерадивых школьников.