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В ДУМК рассказали, платят ли казахстанским блогерам за облачение в хиджаб

В ДУМК рассказали, платят ли казахстанским блогерам за облачение в хиджаб Фото: pexels
Советник председателя духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Дуйсенбай Кенжетай в СЦК 26 июня рассказал, на сколько соответствует действительности информация, что казахстанским блогерам платят за то, чтобы они сменяли светскую одежду на хиджаб, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что есть слухи о том, что блогеры за то что облачаются в хиджаб получают деньги. И попросили рассказать, насколько это соответствует действительности.

"Спасибо за вопрос. Постараемся коротко ответить на ваш вопрос. Вы сказали, что не знаете, правда это или нет. Так как ношение платка для совершеннолетних девушек и женщин – долг, хотелось бы отметить, что не слышал о том, чтобы платили за рекламу или платили за ношение платка", – заявил советник председателя духовного управления мусульман Казахстана Дуйсенбай Кенжетай.

В целом, по его словам, для каждой мусульманки ношение платка – это долг, но и личный выбор.

"Просим с особой аккуратностью освящать такие темы, так как это бездоказательные утверждения. В умме и по казахским традициям запрещено распространять слухи", – резюмировал он. 

Ранее представители ДУМК озвучили основные правила жертвоприношения на Курбан айт.   

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