Сроки по модернизации рынков продлят в Казахстане

В рамках девятого пакета поправок по вопросам ведения бизнеса, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента, обсуждается инициированная НПП "Атамекеном" поправка по продлению срока модернизации универсальных рынков до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании, которое прошло на площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Он также отметил, что МТИ РК поддерживает эту инициативу и готов совместно с палатой защищать ее в стенах Мажилиса.

"Мы вместе с НПП отработали этот вопрос. В законопроекте прописывается срок модернизации – до 1 января 2025 года. Никто сегодня не говорит, что вас закроют". Арман Шаккалиев

Он отметил, что обязательства по дорожной карте не отменяются.

Дорожная карта, помимо детальных мероприятий по каждому рынку, предусматривает также и пункт по внесению изменений в постановление правительства РК от 31 декабря 2019 года №1060 "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства" с целью оказания мер государственной поддержки частному предпринимательству в отрасли торговли.

В Минторговли полагают, что реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой, позволят обеспечить постоянный мониторинг за ходом проведения модернизации рынков.

"НПП "Атамекен" неоднократно поднимала вопрос о необходимости продления сроков по модернизации универсальных рынков Астаны, Алматы и Шымкента. По закону, они истекли 1 января 2023 года. Это значит, что под угрозой закрытия могли оказаться тысячи торговых мест. Десятки тысяч предпринимателей, их семьи могли остаться без дохода". Пресс-служба НПП "Атамекен"

В нацпалате напомнили, что модернизация рынков предполагает замену уличных ларьков, контейнерных павильонов на современные объекты в виде ТРЦ или торговых домов.

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19 июня Арман Шаккалиев сообщил, что рынки трех городов – Алматы, Астаны, Шымкента – должны быть полностью модернизированы до конца 2023 года. По его словам, не выполнившие требования рынки будут ликвидированы. Он отметил, что у МТИ РК нет цели "кошмарить" рынки и заставлять их закрываться.