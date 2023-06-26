Сроки по модернизации рынков продлят в Казахстане
Об этом рассказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании, которое прошло на площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Он также отметил, что МТИ РК поддерживает эту инициативу и готов совместно с палатой защищать ее в стенах Мажилиса.
"Мы вместе с НПП отработали этот вопрос. В законопроекте прописывается срок модернизации – до 1 января 2025 года. Никто сегодня не говорит, что вас закроют".Арман Шаккалиев
Он отметил, что обязательства по дорожной карте не отменяются.
Дорожная карта, помимо детальных мероприятий по каждому рынку, предусматривает также и пункт по внесению изменений в постановление правительства РК от 31 декабря 2019 года №1060 "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства" с целью оказания мер государственной поддержки частному предпринимательству в отрасли торговли.
В Минторговли полагают, что реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой, позволят обеспечить постоянный мониторинг за ходом проведения модернизации рынков.
"НПП "Атамекен" неоднократно поднимала вопрос о необходимости продления сроков по модернизации универсальных рынков Астаны, Алматы и Шымкента. По закону, они истекли 1 января 2023 года. Это значит, что под угрозой закрытия могли оказаться тысячи торговых мест. Десятки тысяч предпринимателей, их семьи могли остаться без дохода".Пресс-служба НПП "Атамекен"
В нацпалате напомнили, что модернизация рынков предполагает замену уличных ларьков, контейнерных павильонов на современные объекты в виде ТРЦ или торговых домов.
19 июня Арман Шаккалиев сообщил, что рынки трех городов – Алматы, Астаны, Шымкента – должны быть полностью модернизированы до конца 2023 года. По его словам, не выполнившие требования рынки будут ликвидированы. Он отметил, что у МТИ РК нет цели "кошмарить" рынки и заставлять их закрываться.