Курс доллара вырос на торгах 26 июня
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,06 тенге, поднявшись сразу на 2,84 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс
китайского юаня составил 62,27 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в 485,5 тенге, рубля – 5,32 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-451 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 5,15-5,39 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,35%, до 73,75 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,43%, до 68,86 долларов за баррель.
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