Курс доллара вырос на торгах 26 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,06 тенге, поднявшись сразу на 2,84 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,27 тенге.



Курс евро установлен Нацбанком в 485,5 тенге, рубля – 5,32 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-451 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 5,15-5,39 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,35%, до 73,75 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,43%, до 68,86 долларов за баррель.



