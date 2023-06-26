Массовую драку сняли на видео в Экибастузе

Фото: unsplash

26 июня в социальных сетях появилось видео массовой драки, которая произошла в Экибастузе рядом с лаунджбаром, сообщает Zakon.kz.

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