Массовую драку сняли на видео в Экибастузе
Фото: unsplash
26 июня в социальных сетях появилось видео массовой драки, которая произошла в Экибастузе рядом с лаунджбаром, сообщает Zakon.kz.
Ролик опубликовали в Telegram-канале kriminal_kazakhstan.
Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции, вызов о драке группы лиц поступил в полицию Экибастуза 25 июня в 3:11.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК Республики Казахстан, по результатам которого будет дана правовая оценка действий всех участников инцидента. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются".Пресс-служба ДП Павлодарской области
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