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Законодательство РК

Менеджер страховой фирмы в Караганде сбывала фальшивые документы о техосмотре

Менеджера страховой компании задержали по подозрению в сбыте поддельных документов о техосмотре Фото: polisia.kz
У 35-летней женщины-менеджера из Караганды при обыске нашли бланки поддельных документов, пневматический пистолет и два ножа, сообщает Zakon.kz.

Женщину, работавшую менеджером страховой компании, задержали в Караганде по подозрению в сбыте поддельных документов о техосмотре, сообщает департамент полиции Карагандинской области 26 июня.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью получили информацию о том, что менеджер страховой организации реализует фальшивые документы о прохождении техосмотра. Полиция вскоре задержала подозреваемую, которой оказалась 35-летняя сотрудница фирмы.

"Изъяты улики, в том числе 24 бланка с печатями, свидетельствующими, что она занималась подделкой, изготовлением и сбытом документов о прохождении технического осмотра автотранспортного средства. Кроме того, по месту проживания подозреваемой также изъяты печать страховой компании РФ, 33 бланка страховой компании РФ, 30 диагностических карт на различные транспортные средства, пневматический пистолет и два ножа", – говорится в сообщении департамента.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 385 УК РК (подделка документов).

В апреле житель Уральска безуспешно пытался легализовать ввезенный из-за рубежа автомобиль с помощью поддельных документов.

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