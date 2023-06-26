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Законодательство РК

Назначен новый аким Актобе

Назначен новый аким Актобе Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Назначен новый аким Актобе. Им стал Азамат Бекет, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акима Актюбинский области:

"Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Актобе Бекет Азамат Бауыржанович назначен на должность акима города Актобе".

Азамат Бекет родился 7 мая 1983 года. Является выпускником Казахского гуманитарно-юридического университета ("Юриспруденция") и Академии экономики и права ("Финансы").

С 2016 по 2018 годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей. С 2018 по 2020 годы работал акимом Жылыойского района Атырауской области. С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Актобе.

С февраля 2021 года и по настоящее время занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.

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