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В Египте обрушилось 13-этажное здание

Александрия, Египет Фото: pixabay
Власти ищут выживших, которые оказались под завалами 13-этажного здания. Здание обрушилось в египетской Александрии, сообщает Zakon.kz.

Силы гражданской обороны поспешили к зданию, расположенному на улице Халиль Хамада в районе Сиди Бишр, сообщает Al Arabiya.

По данным министерства здравоохранения Египта, в результате обрушения пострадали по меньшей мере четыре человека. В министерстве отметили, что травмы были незначительными и в основном вызваны удушьем.

Власти не знают точного количества людей, находившихся в здании в момент катастрофы, и о жертвах пока не говорится. В ловушке оказались несколько жителей, а также клиенты небольшого супермаркета, расположенного в здании.

По словам официальных лиц, находящихся на месте происшествия, нет сообщений о том, что под завалами есть дети.

Губернатор Александрии заявил, что обрушение произошло в результате "вертикального раскола" в структуре здания, и в настоящее время прокуратура проводит расследование для выяснения деталей.

По словам губернатора, недвижимость вокруг здания не пострадала, и ее жителей не эвакуировали.

Отмечается, что обрушения зданий – обычное явление в Египте из-за плохого или отсутствующего технического обслуживания и низкого уровня соблюдения стандартов строительства.

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