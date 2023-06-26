В Египте обрушилось 13-этажное здание
Силы гражданской обороны поспешили к зданию, расположенному на улице Халиль Хамада в районе Сиди Бишр, сообщает Al Arabiya.
По данным министерства здравоохранения Египта, в результате обрушения пострадали по меньшей мере четыре человека. В министерстве отметили, что травмы были незначительными и в основном вызваны удушьем.
Власти не знают точного количества людей, находившихся в здании в момент катастрофы, и о жертвах пока не говорится. В ловушке оказались несколько жителей, а также клиенты небольшого супермаркета, расположенного в здании.
По словам официальных лиц, находящихся на месте происшествия, нет сообщений о том, что под завалами есть дети.
Губернатор Александрии заявил, что обрушение произошло в результате "вертикального раскола" в структуре здания, и в настоящее время прокуратура проводит расследование для выяснения деталей.
По словам губернатора, недвижимость вокруг здания не пострадала, и ее жителей не эвакуировали.
Отмечается, что обрушения зданий – обычное явление в Египте из-за плохого или отсутствующего технического обслуживания и низкого уровня соблюдения стандартов строительства.