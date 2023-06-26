В АФМ заявили о задержании экс-замглавы "Озенмунайгаза"

Сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области задержали бывшего заместителя гендиректора АО "Озенмунайгаз" Ермека Карамурзаева (ныне заместитель гендиректора АО "Каражанбасмунай"). Об этом 26 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Как сказано в распространяемом сообщении, его подозревают в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО "КЕЗБИ" и других подрядных организаций АО "Озенмунайгаз".



"Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО "КЕЗБИ" заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях". Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО "КЕЗБИ" и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2 июня 2023 года сообщалось, что сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.