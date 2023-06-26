450 млн тенге выделили на изучение экологических проблем в Улытауской области

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы 26 июня рассказал, что в регионе проводят научное исследование экологических проблем, чтобы установить причины высокой заболеваемости раком и другими болезными, сообщает Zakon.kz.

В Улытауской области, по словам акима Берика Абдыгалиулы, резко выросло число больных с онкологическими патологиями. Чтобы понять причины этого явления, в регионе изучат экологические проблемы.

"Рост почти в два раза у нас сейчас по онкозаболеваниям. Есть несколько причин. В том числе работа по скринингу, – больше выявляют. Одна из причин – проблемы экологии. Но чтобы полностью изучить экологические проблемы, нам необходимо провести комплексное научное исследование". Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы

Аким сообщил, что на проведение научного исследования уже провели конкурс, который выиграла компания "Экосфера".

"Уже деньги выделили, 450 млн тенге. Победила компания, специализирующая на этом вопросе – "Экосфера". Сейчас они проводят исследования. В следующем году мы должны получить их результаты. Они изучают и почву, и воду, и все, что касается состояния окружающей среды. Слово за наукой: что наука скажет, такие меры и будем принимать", – пояснил аким.

При этом, по словам акима, Министерство здравоохранения будет проводить полный скрининг населения для раннего выявления болезней.

В марте 2022 года, для изучения причин высокой заболеваемости раком в Жезказган-Улытауском регионе Карагандинской области создали межведомственную комиссию по изучению причин роста онкозаболеваний. Она должна была в том числе проверить влияние деятельности космодрома "Байконур" на здоровье населения.