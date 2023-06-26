Шакиев поблагодарил Токаева за казахское гостеприимство

26 июня 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, Нурланбек Шакиев поблагодарил главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова. По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Приветствуя Нурланбека Шакиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнером.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи глава государства отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются, чему способствует взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне. Он сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество увеличивается с каждым годом, и страны планируют довести товарооборот до 2 млрд долларов.

Президент выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.



В завершение президент Казахстана высказал наилучшие пожелания в адрес лидера Кыргызстана.

Материал по теме Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%

Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 8999,5 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Россия занимает 92,2%, Кыргызстан – 4,5%, Беларусь – 3,2% и Армения – 0,1%.