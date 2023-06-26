Звонок Лукашенко Назарбаеву прокомментировали в МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал комментарий по поводу новости о звонке президента Беларуси Александра Лукашенко экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что МИД уже ознакомился с этой информацией.

"Естественно, президент Беларуси является давним соратником нашего бывшего президента, у них всегда есть о чем поговорить. При этом, как вам известно, определение внешней политики нашей страны, в том числе отношений с иностранными государствами, является прерогативой президент Республики Казахстан. Поэтому исходим из того, что казахстанско-белорусские отношения могут обсуждаться лишь между действующими главами государств". Айбек Смадияров

Официальный представитель МИД РК добавил, что отношения Казахстана и Беларуси носят характер стратегических, на повестке нет проблемных вопросов, на всех уровнях поддерживается постоянные и разноплановые контакты.

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25 июня пресс-служба президента Беларуси распространила информацию, что Александр Лукашенко обсудил с Нурсултаном Назарбаевым по телефону международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.