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Автобус вылетел в кювет в Алматинской области

Автобус вылетел в кювет в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 26 июня автобус вылетел в кювет, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что ДТП произошло на 24 км. автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

"54-летний водитель автобуса не справившись справлением выехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

13 июня в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Пострадали два пассажира.

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