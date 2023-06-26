Автобус вылетел в кювет в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 26 июня автобус вылетел в кювет, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.
В полиции сообщили, что ДТП произошло на 24 км. автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".
"54-летний водитель автобуса не справившись справлением выехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.
13 июня в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Пострадали два пассажира.
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