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Законодательство РК

МИД РК: Россия не запрашивала помощи ОДКБ

Казахстан Путин ЧВК Вагнер Фото: kremlin.ru
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 26 июня сообщил, что Россия официально не запрашивала помощи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что российский МИД не запрашивал помощи во время военного мятежа участников ЧВК Вагнер.

"Официально – нет".Айбек Смадияров

Журналисты поинтересовались, может ли Казахстан отправить своих военных, если призыв об этой помощи от России все же поступит.

"Это только в рамках оговоренных этой организацией условиях и правилах. Посмотрите правила этой организации, там все написано".Айбек Смадияров

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже". Позже по результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекратили. Его продолжает расследовать ФСБ России.

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Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России ОДКБ Казахстан
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