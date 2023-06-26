Как избавиться от пыли надолго

Сотрудница службы клининга Алла Бельчак рассказала, как бороться с пылью в квартире. По ее словам, даже самые тщательные уборки не спасут дом от пыли. Но это не значит, что с ней никак нельзя бороться, сообщает Zakon.kz.

Специалист отмечает, что сделать пространство более свежим и чистым можно определенными способами.

Во-первых, нужно уменьшить количество предметов, на которых скапливается пыль.

Основными пылесборниками считаются статуэтки, вазы, сувениры и мягкие игрушки.

Во-вторых, косметику, парфюмерию, посуду и стопки бумаг, которые не используют ежедневно, стоит убрать в шкафы.

Как отмечено в публикации "Подмосковье сегодня", больше всего пыль скапливается в коврах, если от них нет возможности отказаться, то их стоит тщательно чистить.

"Бороться с пылью поможет регулярная влажная уборка, а также современная бытовая техника. Например, отдавать предпочтение пылесосам не с тканевым контейнером, а с водяным фильтром. Освежить мебель, подушки и шторы можно с помощью отпаривателя или пароочистителя". Алла Бельчак

В дополнении эксперт говорит, что сезонную одежду, неиспользуемые одеяла и подушки лучше всего хранить в вакуумных пакетах.

Кроме того, в снижении количества пыли могут помочь увлажнители воздуха.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Цзяо Тун в Сиане выяснили, что при наличии гипертонии и других заболеваний употребление кофе повышает риск отложения кальция на стенках брюшной аорты, что способствует инсульту и инфаркту.