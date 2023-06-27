Топ-10 дел, которые нужно успеть сделать этим летом

Лето – потрясающее время года, которое дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе, а также сделать то, что всегда откладывалось на потом.

Однако помните, что времени на это остается все меньше. Zakon.kz подготовил чек-лист, в котором обязательно нужно успеть вычеркнуть все пункты.

1.Попробовать себя в новом

Лето – подходящее время, чтобы научиться чему-то новому. Можно записаться на обучающие курсы, посетить мастер-классы. А может кто-то давно планировал научиться играть на музыкальном инструменте – выбор за вами.

2.Наесться арбузов

Арбуз – самое ожидаемое летнее лакомство, которое хорошо утоляет жажду. Однако выбрать спелую и вкусную ягоду не так просто, поэтому обратите внимание на следующие факторы: внешний вид кожуры, размер, пятна на боку, звук при постукивании, цвет и структуру мякоти.

У спелого арбуза кожура темно-зеленая и плотная, ногтем ее продавить сложно. А вот если плод сняли с бахчи раньше срока и кожура не успела набрать плотности, то ее легко поцарапать. Хвостик при этом у арбуза должен быть сухим, а не зеленым.

3.Устроить шопинг

Буквально недавно во всех торговых центрах и онлайн-магазинах начались летние распродажи. Это отличный шанс приобрести что-то новое в гардероб, еще и за полцены. Однако не спешите скупать все, что попадется на глаза, подходите к покупкам с умом. Подумайте, чего не хватает вашим образам, а потом отправляйтесь на шопинг. И не увлекайтесь трендами, старайтесь выбирать вещи, подчеркивающие ваш индивидуальный стиль.

4.Отправиться в путешествие

Путешествие позволяет не только отдохнуть от повседневной рутины, но и расширить свой кругозор, получить новые впечатления. Для тех, кто все еще думает где провести свой отпуск, мы подготовили полезную подборку. Ознакомиться можно по ссылке.

5.Устроить пикник на природе

Пикник – это отличный повод собрать всех родных и друзей на природе. Все, что вам понадобится для интересного времяпрепровождения, – это плед, вкусные угощения и хорошее настроение. Организовать такую встречу можно как за городом, так и в близлежащем к вашему дому парке.

6.Научиться плавать

Плавание – один из важных навыков, который может освоить человек. А лето – самое подходящее время года для этого.

Врачи говорят, что плавание снимает стресс, развивает дыхательную систему, тренирует мышцы, улучшает обмен веществ и кровообращение, а также укрепляет нервную систему.

7.Сходить в поход с палаткой

Летний отдых в палатках – это отличный вариант для тех, кто давно хотел сбежать от городской суеты и насладиться тишиной и природой. Костер, шашлыки, песни под гитару – согласитесь, в этом есть своя романтика.

8.Выучить новый язык

В летний период появляется больше свободного времени для того, чтобы уделить внимание изучению языков. И если вы давно откладывали это дело на потом, то сейчас самое время записаться на курсы или начать самостоятельно изучать новый для вас язык.

Знание иностранных языков открывает путь к карьерному росту, улучшает память и позволяет комфортно путешествовать по всему миру.

9. Приготовить домашнее мороженое

Подготовьтесь к жарким июльским денькам заранее и научитесь готовить своими руками вкусное и натуральное мороженое. В домашнем мороженом можно уменьшить количество сахара, добавить натуральные фрукты и ягоды, что сделает его более полезным и легким. Также такое занятие однозначно придется по душе детям.

10.Устроить фотосессию

Лето – пора ярких красок, которые обязательно нужно запечатлеть. Не стесняйтесь и отправляйтесь на съемку со своими друзьями или близкими, чтобы получить незабываемые летние воспоминания на долгие годы.