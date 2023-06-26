Молодежь - против наркотиков: уникальный форум со школьниками провели в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы был организован форум "Жизнь и наркотики несовместимы". В ходе мероприятия районные власти и полицейские выслушали предложения тех, кого в стране в большей мере пытаются защитить от пагубной зависимости - подростков, передает Zakon.kz.

Форум, приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками, состоялся 26 июня в Центре инновационного творчества.

Формат мероприятия - игровой, но привычную концепцию перевернули с ног на голову. На сей раз не взрослые поучали детей, а дети делились своим видением проблемы и даже предлагали пути решения. Подчас - неожиданные. Например, один из юных спикеров задался вопросом: "А не эффективнее ли не запрещать насвай, а легализовать, чтобы люди увидели последствия его употребления?".

Звучали также высказывания об алкоголе, так называемых "одноразках", сигаретах. Все - через призму видения алматинских школьников.

Взрослые слушатели пообещали взять некоторые инициативы на карандаш.

"В нашем районе вообще 102 ребенка - активисты. Если они видят подозрительные QR-коды, рекламу, рисунки, они сразу нам сообщают. Сейчас мы записали 14 идей наших детей, которые предложили меры по борьбе с наркоманией. Например, они предлагали уже с 7 класса вести разъяснительную работу с детьми и родителями. Снимать ролики о наркозависимых - и показывать людям, чем зависимость чревата. Предлагают обеспечить детский досуг, чтобы у них не было времени на опасные увлечения", - рассказал заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев.

По его словам, обстановка в районе относительно спокойная. На учете по наркозависимости стоят 32 человека. Все они - старше 18 лет. 193 жителя страдают от алкоголизма. Инспекторами отдела ювенальной полиции с начала года к административной ответственности привлечены четыре предпринимателя за реализацию табачной продукции лицам моложе 21 года.

По данным ДП Алматы, в целом по городу выявлен 381 факт правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Изъято более 148 кг веществ. Ликвидировано семь нарколабораторий. Задержаны 45 закладчиков. Заблокировано 253 интернет-ресурсов, занимающихся распространением и рекламой наркотиков. Также проводятся профилактические меры по закрашиванию рекламы на стенах", - сообщил старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Даурен Кобеев.

Побывала на форуме и Мисс Алматы - 2022 Томирис Заир. Она, по собственному признанию, поразилась уровню осознанности нового поколения.

"Я не могла не прийти на это мероприятие. Я ведь житель этого города. Меня очень волнует эта тема, я рада, что ее обсуждают на должном уровне. Мне понравилось, что школьники поделились своим видением решения проблемы".

Фото: акимат Наурызбайского района Алматы

В завершение встречи участники отметили, что прошедший форум - лишь один из пунктов комплексного плана по борьбе с наркоманией.